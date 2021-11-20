欧盟药管局背书 默沙东COVID口服药获授权在望

（法新社海牙19日综合外电报导）欧盟药品管理局（EMA）今天表态支持美国默沙东药厂研发的COVID-19口服药紧急使用。

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这两款由美国制药巨擘开发的药物，代表COVID-19防疫可望有所突破；临床研究显示，高风险患者在一确诊后立即服药，住院和病故风险可砍半。

EMA表示尽管默沙东口服药尚未获得批准，但EMA已发布建议，供欧盟27个成员国在当前确诊激增下决定是否使用。

EMA在一份声明中说：「这款药目前虽尚未在欧盟取得授权，但可用于治疗不需供氧但有高风险演变成重症的成年确诊者。」

「鉴于欧盟各国COVID-19感染率和死亡率持续攀升，EMA发布这项建议，以支持各国当局可在这款药物获准上市前决定是否提前使用，例如紧急使用授权。」

但EMA表示，不建议孕妇或未采避孕措施的妇女使用这款默沙东口服药，「这是基于动物实验室研究显示，高剂量（默沙东药物）会影响胎儿生长和发育」。

EMA说，应在症状出现后尽快服用默沙东药物，最晚得在5天内，疗程持续5天。

总部设在荷兰阿姆斯特丹的EMA，盼默沙东这款molnupiravir口服药年底前能获准上市。（译者：陈怡君）

© 2021 AFP