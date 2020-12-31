欧盟要求更多资料 恐待2021年1月后才准牛津疫苗

广告 继续浏览后续

（法新社海牙30日电） 欧洲联盟药品管理局（EMA）表示，英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大学合作研发的新型冠状病毒疫苗，不太可能在2021年1月获得欧盟批准。

欧盟药管局负责在疫苗于境内上市之前监管授权，已于12月21日批准美国辉瑞药厂（Pfizer）与德国生技公司BioNTech研发的疫苗，预计2021年1月6日决定是否批准美国莫德纳生技公司（Moderna）的疫苗。

欧盟药管局在声明中表示：「（我们）认为，还需要攸关疫苗品质、安全和效力的额外科学资讯，以支持有条件上市授权（CMA）所需的严谨度，企业也是这样提出请求。」

药管局还表示：「预期现行临床试验的进一步资讯将于1月起出炉。」

阿斯特捷利康/牛津疫苗正接受批次审查（rolling review），也就是一得出安全性和效力数据就供欧盟药管局检视，即使制造商尚未正式申请授权。药管局表示，当业者正式提出上市授权的申请时，这种方式可加速评估程序。

药管局今天还提到，「已知悉英国药物及保健产品管理局暂时核准这支疫苗供紧急使用，但这与上市授权不同」。

阿斯特捷利康药厂发言人接受法新社访问时说，公司已向欧盟药管局提出全套完整资料，以支持这支疫苗申请有条件的上市授权。

欧盟执行委员会须待欧盟药管局核准后，才能拍板核准疫苗上市。欧盟27国已于上周末开始施打辉瑞&BNT疫苗。

© 2020 AFP