欧盟警告伊朗 提升浓缩铀纯度严重背离核子协议

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（法新社布鲁塞尔4日电） 欧洲联盟（EU）今天警告，伊朗将浓缩铀提炼纯度提升到20%的举动，是「严重背离」伊朗在2015年核子协议下所做的承诺。

欧盟发言人史丹诺（Peter Stano）说，欧盟将等待联合国（UN）辖下核子监督机关「国际原子能总署」（IAEA）署长今天稍晚发表简报后，再决定采取的因应行动。

一名伊朗政府发言人今天稍早表示，位于福尔多（Fordow）的夏希德阿里莫哈马迪（ShahidAlimohammadi）提炼厂已展开纯度升至20%的浓缩铀「生产程序」。

这个纯度远超过伊朗核子协议订定的3.67%上限。协议的正式名称是「联合全面行动方案」（JointComprehensive Plan of Action，JCPOA）。

史丹诺告诉记者：「若（伊朗）宣布的事付诸实行...将构成严重背离伊朗在JCPOA当中所做的核子承诺。」且可能「涉及严重违反禁止核武扩散」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天也表示，死对头伊朗恢复浓缩铀提炼纯度，证明他们正寻求发展核武，尽管伊朗否认。

尼坦雅胡发表声明说，伊朗的举动「除了说明他们持续实现发展核武计画的意图，否则无法作任何解释」。他并表示：「以色列将不会允许伊朗制造核武」。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2021 AFP