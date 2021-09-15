欧盟计画立法打击针对女性的暴力行为

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（法新社史特拉斯堡15日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）15日表示，由于COVID-19大流行期间家暴案例增加，执委会将在年底前提出一项避免女性遭受暴力的法案。

范德赖恩发表年度欧盟国情咨文时告诉欧洲议会：「女性必须要能再度自由、自主地生活。」

她说，COVID-19（2019冠状病毒疾病）「疫情期间，有太多女性被剥夺自由，无法表达自我、追求身分认同，也不能爱她们所爱」。

范德赖恩指出：「对无处躲藏、无法逃离加害者的女性而言，这段时期格外痛苦。」

据欧盟初步统计，区域内各国为遏制病毒传播实施的防疫限制措施，包括封城、隔离和「社交泡泡」等，导致针对妇女的暴力行为增加。

据报导，年底前将提交欧洲议会辩论的法案是关于「线上及实体的有效起诉、预防和保护措施」。

欧洲性别平等研究所（European Institute for Gender Equality, EIGE）的报告显示，法国实施封城后仅1周多，家暴案通报数量就增加了32%。

在立陶宛，与2019年同期相较，在持续3周的封城期间，家暴案增加了20%。

报告指出，欧盟有「超过1/5的女性遭到亲密伴侣的身体或性虐待」；另有研究表明，灾难和流行病期间，性别暴力行为通常都会增加。

© 2021 AFP