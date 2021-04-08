欧盟认列AZ疫苗血栓罕见副作用 多国限制接种年龄

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（法新社马德里7日电） 欧盟与英国主管机关发现AZ疫苗与出现罕见脑部血栓可能有关，欧盟称应将血栓列为罕见副作用，但打AZ疫苗益处仍大过风险。多国今天对接种年龄提供建议或限制。

英国今天表示，在英国接种阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗（即AZ疫苗）的民众中，通报出现79起血栓案例与19起死亡病例，英国将采纳新的医学建议，可能的话将向30岁以下的多数民众提供另一种疫苗。

欧盟药品管理局（European Medicines Agency, EMA）今天表示，血栓应该列为施打AZ疫苗「非常罕见」的副作用，鼓励各国持续使用，但执行主任库克（Emer Cooke）表示，没有发现特别的风险因素，血栓可能与对疫苗的免疫反应有关。

她在记者会上说：「施打AZ疫苗预防COVID-19的整体益处高于副作用的风险。打疫苗可以保命。」

世界卫生组织（WHO）疫苗专家今天呼应EMA的检视结果，称疫苗与血栓间的因果关系，是「似有可能但尚未证实」。

阿斯特捷利康表示，英国与欧盟主管机关的两项研究，「重申」AZ疫苗的益处「远胜过风险」。

建议不要向年轻人注射AZ疫苗的国家，包括英国、加拿大、法国、德国、义大利、比利时、西班牙与荷兰。

© 2021 AFP