欧盟说服波兰匈牙利 挽救1.8兆欧元经济复苏计画

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（法新社布鲁塞尔10日电） 欧盟领袖今天解决与波兰及匈牙利的纷争，挽救了一项重大的疫情后经济复苏计画；但同时，与英国谈不成脱欧后贸易协议的可能性也隐约可见。

欧盟领袖试图挽救1.8兆欧元的预算案及新型冠状病毒疫情后经济振兴方案，一般认为这对欧洲经济复苏来说至关重要。但波兰及匈牙利对其中要求厉行法治的条款有意见，先前一直阻挠通过。

这个僵局可能延误复苏资金要到明年才能发放，而此时欧洲经济正受第2波疫情冲击。

德国财政部长萧兹（Olaf Scholz）在声明中表示，今天达成的协议显示，洞察力胜过利己主义，有了这项财务方案，欧洲将可从危机中再起。

波兰及匈牙利政府是接受欧盟资金的主要国家。一些批评者认为，新的机制是要减缓这些国家走向专制的脚步。

欧盟指责波兰及匈牙利在民主自由上走回头路，尤其是波兰的司法独立，以及匈牙利的媒体及公民社会自由。

德国作为欧盟轮值主席国，努力从中斡旋，最终以一份宣言打破僵局，内容进一步厘清厉行法治机制的运作方式。

此外，英国与欧盟表示，将在13日之前决定是否继续努力敲定英国脱欧后的贸易协议。英国首相强生（Boris Johnson）和欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）先前进行晚餐会议，未能弥合彼此间主要的歧见。

© 2020 AFP