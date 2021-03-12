欧盟谴责北京更改香港选制 扬言采额外措施

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（法新社布鲁塞尔11日电） 欧洲联盟（EU）今天谴责有如北京政府橡皮图章的中国全国人民代表大会压倒性通过修改香港选举制度，并警告可能对中国采取「额外措施」。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）声明指出：「中华人民共和国全国人大今天的决定，将对香港民主问责制和政治多元化带来重大影响。」

波瑞尔说：「鉴于（人大）最近这项决定，欧盟将考虑采取额外措施，并更加关注香港局势发展，以作为欧盟与中国之间整体关系的一部分。」

香港这个国际金融中心历经近年大规模示威抗议后，北京决心去除香港民主基柱，这次全国人大表决通过的内容，包括实际上可否决候选人资格的权力。

声明还提到：「基本自由、民主原则和政治多元化是香港特性和繁荣的核心，欧盟很遗憾，这些（价值）现在都承受着当局所施加愈来愈大的压力。」

「欧盟吁请中国和香港当局恢复对香港民主进程的信心，并停止迫害宣扬民主价值的人士。」

欧盟当局先前已决定限制出口可能在香港用于监控的设备；欧盟外长也讨论过，如果局面恶化，是否可能扩大制裁。

欧盟外长2月开会同意扩大支持香港公民社会，并加强与国际伙伴协调，以向中国施压。

© 2021 AFP