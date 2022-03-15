欧盟通过对俄第4波制裁 切尔西老板在名单上

（法新社布鲁塞尔14日电） 欧洲联盟今天推出第4波针对俄罗斯入侵乌克兰的制裁措施。外交官透露，俄罗斯寡头、切尔西（Chelsea）老板阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）也在名单中。

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担任欧盟轮值主席国的法国在推特说，欧盟27个成员国已通过第4波制裁措施，以打击「与入侵乌克兰有关」的个人和企业。

根据推文，合法宣布欧盟决策的「欧盟官方公报」（Official Journal）将在「即刻出版」的内容中公布制裁名单，还说制裁是与西方伙伴共同制定。

3名外交官告诉法新社，遭制裁的俄罗斯富豪名单新增切尔西足球俱乐部老板阿布拉莫维奇。在制裁行动下，这些富豪在欧盟的资产－包括超级游艇和豪宅可以被没收，同时不得进入欧盟。

欧盟跟进英国和加拿大上周对阿布拉莫维奇的制裁行动。在阿布拉莫维奇2日宣布有意出售切尔西后，英国和加拿大的制裁中止了这项企图。

根据其中一名欧盟外交官说法，阿布拉莫维奇「是与（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）有长期密切关系的俄罗斯寡头」，有接近蒲亭的「特权管道」，因而受到制裁。

此外，阿布拉莫维奇也被视为为俄国政府提供「重要收入来源」。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

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