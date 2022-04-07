欧盟通过 禁止进口俄罗斯煤炭

（法新社布鲁塞尔7日电） 为因应俄罗斯对乌克兰发动战争，欧洲联盟（EU）今天表示已通过禁止进口俄国煤炭，以及对俄国船只关闭欧盟港口。另外，七大工业国集团（G7）今天也祭出新的对俄制裁。

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欧盟理事会（European Council）主席国法国的一名官员说，上述举措替「非常重大的」第5轮对俄制裁打了先锋。

相关方案也包括一项总额达100亿欧元（新台币3139亿元）的对俄出口禁令，其中包括高科技产品，并将冻结俄国数家银行的资产。

乌克兰首都基辅（Kyiv）附近的布查镇（Bucha）上周末发现大量平民遗体后，欧盟执行委员会（European Commission）提出上述最新措施。

这是欧盟首度锁定自己高度仰赖的俄国能源产业。欧盟国家45%的煤炭是从俄国进口，一年价值高达40亿欧元。

煤炭禁运令将于8月初生效，也就是新方案在欧盟公报上刊出120天后，预计8日就会公布。

俄国武装部队被控在乌克兰对平民犯下骇人暴行后，G7领袖今天也同意，禁止「对俄国经济的关键产业做新的投资，包括能源产业」。

禁止特定商品出口至俄国、限制从俄国进口产品的规定都将扩大，同时还将加强施压俄国银行和国有企业。

「为削蚀俄军掀战能力」，俄国国防产业也将被锁定。G7领袖也矢言「提升行动，以反制支持（俄国）蒲亭（Vladimir Putin）总统打仗的菁英及其家人」。

不过，G7并未全面禁止能源进口，而是说会「加快」计画来减少对俄国化石燃料的依赖程度。

© 2022 AFP