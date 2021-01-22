欧盟领袖不鼓励旅行 着眼更严格边界措施

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（法新社布鲁塞尔21日电） 欧洲联盟领袖今天「强烈劝阻」欧洲人在非必要情况下旅行，并警告若遏止疫情的努力不够，未来几天内可能会有更严格的旅行限制措施。

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）和欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在与欧盟27国政府首长举行4小时视讯高峰会后，提出上述警告。这场高峰会的重点在因应第2波新型冠状病毒疫情。

范德赖恩在记者会上表示，强烈建议避免国内及跨境的所有非必要旅行。米歇尔则说，可能将有必要采取更多限制措施来限制非必要旅行，「这也是我们正在采取的方向」。

两位欧盟高层都说，「在未来几天内」将有进一步协力合作抗疫行动，但也说欧盟希望避免重蹈去年3月首波疫情的覆辙。部分欧盟国家当时陷入恐慌，单方面关闭国家边界，引发交通和经济混乱。

范德赖恩表示，「维持欧盟单一市场运作，绝对是很重要的事」，因此劳工与货物可持续跨越边界。

她说：「唯有目标性措施才会遏阻病毒，而全面关闭边界之类的作法并非多余，只是会严重损害我们的经济，但抑制病毒的效果不大。」

不过，为了避免欧盟内部免护照的申根地区（Schengen zone）关闭边界，欧盟领袖同意，检测工作必须加强。

范德赖恩表示，从24日起，任何来自欧盟境外的旅客，在出发前要进行2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测。在欧盟境内，部分国家将对不属于必要类别的跨境旅行者要求事前筛检。

根据法国总统马克宏办公室声明，马克宏告诉欧洲理事会（European Council），法国从24日起，将要求必要旅行之外大多数赴法的欧洲旅客，提供出发前72小时的「聚合?连锁反应」（PCR）采检阴性报告。

马克宏办公室表示，「一些欧盟会员国」也已选用此一作法。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP