欧盟领袖：应卖掉扣押俄国权贵资产 助乌克兰重建

（法新社布鲁塞尔5日电） 欧洲理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）在今天播出的访问中表示，欧盟应没收并出售扣押的俄罗斯资产，并将收益用来重建受到战争重创的乌克兰。

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上述建议呼应美国先前提出的想法。如今欧盟和美国的任务小组正全力追查并扣押遭西方国家制裁俄罗斯权贵拥有的游艇、豪宅、银行帐户、直升机和艺术品等。

欧盟上月初表示，已冻结与黑名单内俄罗斯和白俄罗斯个人相关的300亿欧元资产，现在的问题是该如何处理这些资产。

米歇尔告诉乌克兰国际传真社（Interfax-Ukraine）：「就我个人而言，我绝对相信不仅要冻结资产，而且还要能没收资产，并将其用来资助国家（乌克兰）重建，这点非常重要。」

米歇尔的发言人向法新社证实，米歇尔是第一位提议没收俄国权贵资产的欧盟高阶官员。

乌克兰政府4月估计，战后重建经费至少需要6000亿美元（约新台币17.7兆元）。

美国总统拜登上周提议「卖掉」扣押的俄国权贵资产，弥补俄军造成的损失，并协助重建乌克兰。

曾受过律师训练的米歇尔坦言，在法律上，没收制裁对象的资产「没有那么简单」，预料这将是个「艰困且漫长过程」。

不过，他已要求欧洲理事会的法律服务部门提出「符合法治原则」的作业方式。

© 2022 AFP