欧盟首例 匈牙利核准中国制疫苗

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（法新社布达佩斯29日综合外电报导）匈牙利今天成为第一个核准中国制2019冠状病毒疾病（COVID－19）疫苗的欧盟会员国，而一周之前，匈牙利即与欧盟唱反调，给予俄罗斯「卫星-V」疫苗临时许可。

这个欧盟国家核准了「中国医药集团」旗下国药控股公司（Sinopharm）研发的疫苗。

匈牙利首席医疗官员穆勒（Cecilia Muller）表示：「匈牙利国家药学及营养研究所（National Institute of Pharmacy and Nutrition, OGYEI）今天核准国药控股公司的疫苗。」

匈牙利总理奥班（Viktor Orban）今天稍早表示，匈牙利将在「今天或明天」就首批疫苗交运与中国的药厂洽签采购合约；并说，他将选择接种中国制疫苗。

奥班的幕僚长说，匈牙利希望订购50万剂国药控股公司的疫苗，将于2月交运。

匈牙利是在上周成为第一个核准俄罗斯卫星-V（Sputnik-V）疫苗的欧盟会员国，并说已同意采购200万剂。

根据世界即时统计数据Worldometer网站，截至格林威治标准时间29日13时许（台北晚间9时许），匈牙利累计有36万4909个确诊病例，累计死亡病例1万2374例。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP