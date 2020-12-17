欧盟：与英脱欧谈判有进展 但绊脚石仍在

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（法新社布鲁塞尔17日电） 欧洲联盟脱欧事务首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）今天表示，与英国的后脱欧贸易谈判正取得进展，但尚未取得任何突破。

法新社报导，巴尼耶在会晤主要欧洲议会议员后推文指出：「（脱欧谈判）取得良好进展，但最后绊脚石依然存在。我们只会签定保护欧盟利益及原则的协议。」

国会消息人士告诉法新社，巴尼耶向欧洲议会议员表示，18日以前与英国达成后脱欧贸易协议将会「很困难，但仍有可能」。

此外，欧洲议会政治团体今天警告，倘若他们在20 日前仍未收到协议文本，将无法在英国于12月31日离开欧盟单一市场前批准协议。

巴尼耶对欧洲议会团体领袖简报后，预定再次与英国谈判代表佛罗斯特（David Frost）坐下继续谈判。

但达成脱欧协议所剩时间不断消逝。英国在经历11 个月的后脱欧过渡期后，将在不到两周内离开欧盟单一市场。

巴尼耶及佛罗斯特达成的任何贸易协议，都须经由欧洲议会及英国国会批准，可能必须在年底假期间召开特别会议。

英国今天表示，「无协议」脱欧的情况仍很可能发生。首相强生（Boris Johnson）发言人表示，双方谈判代表正致力「弥合仍然存在的分歧」。

但他也指出，「澳洲模式」仍是最有可能的结果。「澳洲模式」意指英国将依照世界贸易组织（WTO）的条款进行贸易，作为像澳洲一样与欧盟没有贸易协议的国家，关税必须依照世贸法规制定。

欧盟今天在缺乏后脱欧协议的情况下，将其与英国的当前渔获配额再延长3个月。欧盟渔业部长们开通宵会议达成这项决定，呼吁为欧盟及其周围地区水域设定年度捕捞限额。

欧盟和英国谈判代表仍在彻底讨论捕捞权，这是界定英国本月底脱欧后双方未来关系的谈判之一。

© 2020 AFP