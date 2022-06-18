欧盟：俄国封锁乌克兰谷物运输 全球陷饥荒风险

（法新社布鲁塞尔18日电） 欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天表示，俄罗斯封锁乌克兰谷物运送并限制本国农作物出口，已让全世界面临饥荒风险。

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粮食安全所受威胁以及有关西方制裁俄罗斯的「口舌之争」，将成为卢森堡20日举行欧盟外长会议的主题。

波瑞尔在他的官方部落格贴文写道：「我们准备与联合国及伙伴国合作，防止全球粮食安全蒙受任何有害的冲击。」

文中说，「俄罗斯有意识的政治选择是将谷物出口『武器化』」，也就是「利用谷物出口作为工具，对任何反对俄军入侵乌克兰的一方进行勒索」。

文中表示：「俄罗斯将黑海变成战区，阻挡乌克兰谷物和肥料运送，但也影响到自己的商务航运。同时俄罗斯还对本国谷物出口实施配额和课税。」

贴文指出，欧盟实施的制裁「并未禁止俄国出口任何农产品，也未禁止为俄国农产品进行支付或提供种子，只要受到制裁的个人和实体并未介入」。

波瑞尔的贴文还提到：「我们完全明白，在这个制裁问题上将有一番口舌之争。」

波瑞尔文中还说，乌克兰恢复船运出口至关重要，「我们正与联合国就此问题进行密切合作，欧盟与各会员国愿意采取必要行动以实现这项目标」。

© 2022 AFP