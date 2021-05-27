欧盟：白俄劫机抓异议记者 鲁卡申柯要付高昂代价

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（法新社里斯本27日电） 欧洲联盟外交和安全政策高级代表波瑞尔告诉法新社，白俄罗斯总统鲁卡申柯强迫欧洲一家航空公司客机降落，并逮捕一名反对派人士，欧盟打算要他付出高昂代价。

波瑞尔（Josep Borrell）昨天在里斯本受访时说，各国元首和政府首长24日在峰会要求欧盟对白俄罗斯的产业部门实施经济制裁。

他说：「白俄罗斯是钾肥出口大国，金额达25亿美元。任何东西都会经过波罗的海国家，很容易就可以控制，如果真的想这么做的话。」

鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）引发国际愤怒，因为白俄罗斯23日派出战斗机，拦截并迫使一架瑞恩航空（Ryanair）客机转降在白俄罗斯首都明斯克，目的是为了逮捕26岁的异议记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）及其女友萨佩加（Sofia Sapega）。

欧盟国家领袖同意禁止白俄数家航空公司在欧盟成员国机场降落，并要求总部设在欧盟的航空公司避开白俄领空，藉此反击白俄。

欧盟国家领袖也要求波瑞尔对白俄当局提出进一步「针对性经济制裁」。白俄总统鲁卡申柯去年胜选，反对派质疑他操纵选举，因此爆发示威抗议，白俄早已有88人和7家公司被控「打压和恐吓」抗议人士，被欧盟列入黑名单。

波瑞尔说：「为了挡下一名乘客而劫机，需要做出强烈反应。我们24日立即对航空运输做成的决定，将会伤到他们。但欧洲各国领袖提出更多要求。」

他强调：「欧洲对实施经济制裁仍犹豫不决，但这次我们真的必须采取让鲁卡申柯有感的措施。」

波瑞尔表示，今天在葡萄牙举行的欧盟外长会议，会开始讨论对白俄制裁事宜，但预期不会立即做出决定。

© 2021 AFP