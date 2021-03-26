欧盟：AZ疫苗交货量达不到标就禁止输往英国

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（法新社布鲁塞尔25日电） 欧盟今天警告，他们会禁止阿斯特捷利康的COVID-19疫苗出货到英国，直到业者达标该交付给欧盟的疫苗数量。

在欧盟27个成员举行视讯峰会后，殴盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）发出明白警告，让外界忧心英欧间的疫苗龃龉恐殃及全球防疫。

尽管部分欧盟国家领袖觉得禁令应当成谈判失败的最后手段，但范德赖恩的谈话却显示无妥协余地。她说：「优先要务是业者（阿斯特捷利康AstraZeneca）交货量要赶上，履行与欧盟达成的合约，之后再谈疫苗出口，我想这点很清楚。」

英欧间疫苗龃龉最新发展是阿斯特捷利康设于荷兰的厂，该厂是由生技大厂Halix经营，是AZ疫苗供应链的一部分。

欧盟疫苗生产核心地位的荷兰与比利时，则不愿态度过于强硬，担心全球供应链被打断会伤及自家业者的产能与利润。荷兰总理吕特（Mark Rutte）告诉媒体，他已提醒英相强生，虽然他希望僵局很快有解，若欧盟一旦决定禁止疫苗出口，Halix药厂会配合执行。

范德赖恩驳斥英国指控欧盟搞疫苗民族主义，强调欧盟才是全世界输出疫苗最多的地方，因为从去年12月起，位于欧盟的业者已交付7700万剂给欧洲以外地区，当中超过1/4的量给了英国。

阿斯特捷利康原本与欧盟的合约是今年第1季要交付1.2亿剂疫苗，现在只能缴得出3000万剂，引发欧盟强烈不满。

德国总理梅克尔也表示，欧盟不光供应自身，也把疫苗出口到世界，反观美、英两国却没做到。

© 2021 AFP