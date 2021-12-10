欧盟15国同意安置4万阿富汗人 德国2.5万最多

（法新社布鲁塞尔9日电） 欧盟负责内政事务执委约翰松今天会晤欧盟各国内政部长后表示，有15个欧盟成员国已经同意接纳4万名阿富汗人，重新安置他们。

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根据法新社看到的文件，德国将接受大部分新移民，人数为2万5000人，荷兰接受3159人，西班牙和法国2500人，其他国家的人数较少。

约翰松（Ylva Johansson）说：「我认为这是令人印象深刻的团结行动。」她认为，允许更多阿富汗人以受控制方式移民，将有助于防止「非正常移民」。

联合国难民事务高级专员格兰迪（Filippo Grandi）先前曾敦促欧盟在5年内接受4万2500名阿富汗人，但27个成员国中有些国家拒绝。

估计有8万5000名阿富汗人逃离家园，进入更靠近欧盟的国家。

在美国军队撤离阿富汗和塔利班政权回归的混乱后，24个欧盟成员国在8月已接收2万8000万名撤离人员。

格兰迪日前警告，8万5000名生活在欧盟以外脆弱地区的阿富汗人需要重新安置，并敦促欧洲接纳一半额度。

约翰松曾描述这个目标为「可行的」，但她仍需说服欧盟成员国政府，直到今天的会议后才确认这个数额 。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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