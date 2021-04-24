欧盟7月底前 将有足够疫苗让70%成年人接种

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（法新社布鲁塞尔23日电） 欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天表示，7月底前将能取得足够数量的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，为7成欧洲成年人接种。

范德赖恩先前设定的目标是9月底，不过她在访问正加速生产辉瑞/BNT疫苗的比利时工厂时，宣布这项新目标。

范德赖恩：「我有信心会有足够的疫苗，并在7月为欧盟7成的成年人接种。」

范德赖恩表示，欧盟将在「未来几天」与这家公司签订新合约，要为2022和2023年再订购18亿剂的第2代疫苗。

美国辉瑞大药厂（Pfizer）与德国生技公司BioNTech共同研发采用信使核糖核酸（mRNA）技术的疫苗，虽然价格高于他厂，但能适应未来的变种病毒。

欧盟执委会为27成员国联合采购疫苗的努力，一开始因交货量不足而不顺利，尤其是来自英国阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的疫苗。

范德赖恩今天在与辉瑞执行长博尔拉（AlbertBourla）的联合记者会上，感谢辉瑞及其位于比利时东北部皮尔斯（Puurs）的分包商，在加强供应上的「巨大努力」。

范德赖恩说：「因此我们已在1月初就第2份合约谈判，以加速疫苗配送。」

与此同时，欧盟执委会正拟定计画，要对未能达到交货量目标的阿斯特捷利康公司采取法律行动。

© 2021 AFP