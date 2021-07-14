欧美太空总署结成策略伙伴对抗气候变迁

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（法新社巴黎13日电） 欧洲与美国的太空总署今天宣布将建立策略联盟，联手对抗全球气候变迁。双方表示，这是史无前例的策略合作，结合两方的地球科学人才，并透过太空制高点测量气候变迁。

美国国家航空暨太空总署（NASA）和欧洲太空总署（European Space Agency，ESA）今天宣布联手投身对抗气候变迁的战役，他们表示，这将为全球共同回应此议题铺路。

ESA在声明中表示，为确保地球观测卫星的数据获最妥善使用、推动科技进步，以及最重要的，替人类带来最大福祉，ESA和NASA形成策略伙伴，为了促进地球科学和对抗气候变迁而努力。

伙伴关系今天正式确立，公布由欧洲太空总署署长阿施巴赫（Josef Aschbacher）与NASA署长尼尔森（Bill Nelson）两人签属的意向声明书。

声明稿指出，计画目的在于「藉由两方在地球科学观察、研究与应用上的共同努力，透过观察地球与其环境，为促成全球共同回应气候变迁铺路」。

美国与欧洲太空总署之前就已在环境议题上合作过，例如哥白尼哨兵6号（Copernicus Sentinel-6）计画，由如小型货车般形状大小的卫星量测海平面上升，追踪将在一个世代之内威胁上千万生命的变化。

ESA署长阿施巴赫表示：「毋庸置疑，太空是测量和监控气候变迁最好的制高点，然而联手合作也是对应这个全球议题的关键」。他补充说：「这也是为何双方今日协议如此关键的原因。」

阿施巴赫指出，11月召开的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）将提供各方机会，「让太空进一步成为减轻气候变迁解方的一环」。

NASA署长尼尔森则表示，气候变迁是个全球挑战，必须全体总动员，并立刻采取行动。

尼尔森补充说道，NASA和ESA在太空领域一路领先，打造地球科学上史无前例的策略伙伴关系

© 2021 AFP