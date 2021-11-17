欧美谴责摧毁卫星产生碎片 俄否认危及太空站

（法新社莫斯科16日电） 俄罗斯今天承认在试射飞弹期间摧毁一枚卫星，但驳斥美国的指控，否认危及国际太空站（ISS）。

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然而俄方此举在ISS附近产生大量碎片，迫使ISS的7名太空人采取避难行动。欧美国家谴责俄方此举「危险且不负责任」。

俄罗斯国防部表示已成功进行测试，结果俄国Tselina-D系统卫星遭到摧毁。根据太空产业分析公司Seradata，这枚飞弹对准的目标是宇宙1408号（Cosmos 1408）卫星，是1982年苏联时期的讯号情报卫星，已经报废数十年。

俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）后来说，这次试射采用「前景看好」的系统，「准确」击中目标。俄罗斯新闻媒体报导，萧依古还说这次形成的碎片不会对太空活动构成任何威胁。

美国官员表示，他们事前未获俄方告知将进行反卫星飞弹测试。这是有史以来第4次从陆地攻击太空飞行器，产生逾1500片可追踪的轨道碎片。

英、法、德等国对俄方举动表示关切，北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）今天也形容俄方试射行为「鲁莽」且「令人担忧」。

© 2021 AFP