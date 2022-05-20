欧美频传猴痘病例 致死率低罕见疾病

（法新社巴黎20日电） 5月初以来北美和欧洲出现数起猴痘病例，引发外界担忧，这个在非洲部分地区的地方性流行病正在向外扩散。究竟它是怎样的疾病、如何传播、严重程度以及如何治疗？

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大多数猴痘患者数周内康复，只有很少数病例死亡。近几年，在非洲中部和西部的部分地区累计有数千人感染猴痘，但在欧洲和北美的病例则罕见。

● 什么是猴痘？

非洲许多动物的身上曾发现猴痘病毒，包括非洲松鼠、树松鼠、甘比亚巨鼠、睡鼠及多种猴类等。不过，世界卫生组织（WHO）表示，猴痘人传人的情况有限。

人类感染猴痘的症状包括脸部和手掌或脚底发疹、结痂、发烧、肌肉疼痛及发冷。

人类首宗猴痘病例于1970年出现在当时是萨伊（Zaire）的刚果民主共和国，患者是一名9岁男童，那个地区当时在2年前天花就已绝迹。

根据世卫统计，自从1970年以来，共有11个非洲国家通报过人类感染猴痘病例，分别是贝南、喀麦隆、中非共和国、民主刚果、加彭、象牙海岸、赖比瑞亚、奈及利亚、刚果共和国、狮子山及南苏丹共和国。

2003年春季时，美国也出现确诊病例。这是非洲以外地区首度出现病例。

● 猴痘如何传染？

猴痘从动物传人的病例，可由人类直接接触染病动物的血液、体液及皮肤或黏膜病变而感染。

猴痘人传人，则可透过密切接触患者的呼吸道分泌物或皮肤病变以及最近被病毒污染的物体，而遭到感染。

此外，若与猴痘患者长期面对面接触，可透过呼吸微粒飞沫感染，因此医护人员、家人和其他与患者有密切接触机会的人，有较高的感染风险。

● 它有多严重？

通常情况下，猴痘是自限性疾病，症状持续2至4周后就会痊愈。

重症较普遍出现在儿童身上，并与暴露在病毒下程度、患者健康情况及并发症性质有关。

猴痘的致死率不一，在所有记录的感染病例中，致死率维持介于0%至10%。

英国瑞丁大学（University of Reading）细胞微生物学副教授克拉克（Simon Clarke）表示：「根据估计，西非洲猴痘病毒株，也就是英国病例的病毒，死亡率约为1%。刚果地区也发现一支病毒株，死亡率可高达10%。但英国的病例并无这支病毒株。」

● 有治疗方法吗？

猴痘并无特定疗法，但天花疫苗对猴痘的防护力约85%。不过，由于天花已在全球绝迹，因此这种疫苗现在的接种管道有限。

流行病学家暨卫生经济学家丁亮（Eric Feigl-Ding）表示：「好消息是，天花疫苗对猴痘的防护效果佳。坏消息是，45岁以下人口大多数没接种过天花疫苗。」

© 2022 AFP