欲望城市男星遭控性侵 合作厂商火速下架广告

（法新社洛杉矶16日电） 美国影集「欲望城市」（Sex and the City）男星克里斯诺斯（Chris Noth）遭控多年前曾性侵两名女子，消息一出，健身器材厂商火速将双方合作广告下架。

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克里斯诺斯在HBO电视影集「欲望城市」和新续集「欲望城市：华丽下半场」（And Just Like That）中饰演女主角凯莉（Carrie）情牵多年的灵魂伴侣「大人物」（Mr. Big）。

在「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter）文章中，两名女子使用化名，描述她们分别于2004年和2015年在洛杉矶和纽约与克里斯诺斯发生性关系。

克里斯诺斯近日出现在「欲望城市：华丽下半场」（And Just Like That）第1集中，他饰演的角色在骑乘派乐腾（Peloton）运动脚踏车后不久心脏病发猝死。

当时派乐腾很快邀请克里斯诺斯出现在一支搞笑广告中，强调旗下产品对健康的助益，不过性侵指控一出，派乐腾已将这则广告和相关社群媒体贴文下架。

派乐腾透过声明表示，公司先前对克里斯诺斯所受指控并不知情，还说「应严肃看待每一项性侵指控」。

© 2021 AFP