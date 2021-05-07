欲阻中国「抢地盘」 拜登提65兆元基础建设计画

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（法新社路易斯安那州查理斯湖6日电） 美国总统拜登今天警告，由于中国「正在抢我们的地盘」，国会必须通过他所提出规模数兆美元的支出计画，以复苏美国经济。

民主党籍的拜登今天在共和党铁票区的路易斯安那州发表演说，宣扬他2.3兆美元（约新台币65兆元）的基础建设计画，以确保美国在全球舞台上的优越地位，并修复危险桥梁和道路。

这项计画受到民主党人欢迎，但共和党籍国会议员不是认为这项计画大肆挥霍而加以反对，就是另提更为节制的方案。

这项2.3兆美元的计画不但要为道路运输等传统基础建设提供资金，还要拨钱给宽频网路和电动车研发等项目。拜登说，他的计画会成功。

拜登在查理斯湖（Lake Charles）户外演讲台上表示，这是一项「重建美国、增加我国经济动力，好让我们能运输货物、能够工作，在全球更具竞争力的蓝领计画」。

拜登演说时，身后是有70年历史的卡尔克苏桥（Calcasieu River Bridge），他说，这是一个美国主要桥梁严重过度使用的例子，不仅需要修缮，还要汰换。

拜登打算将公司税率从现行21%提高至28%，以资助这项基础建设计画，但共和党人反对。

拜登表示，美国需要着重研发的新愿景，因为「中国人正在抢我们地盘。他们正在经济上抢我们地盘。他们投资数以千亿计美元在研究上」。

他说：「如果继续这样下去，他们就会拥有全球电动车市场。我们必须竞争。」

拜登预计下周在白宫与共和党大老磋商。

拜登还宣传规模1.8兆美元的「美国家庭计画」（American Families Plan），意在扩大教育和社会保护措施，开销将来自于向最富裕的人增税。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP