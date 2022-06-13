「歌喉赞」胖艾美被出柜 LGBT界相挺迫澳媒撤文

（法新社雪梨13日电） 澳洲「雪梨晨驱报」今天撤下一篇文章，因为该文疑向澳洲女星瑞贝尔威尔森施压，迫使她透露自己正与一位女性约会，致使该文在社群媒体上大遭挞伐。

广告 继续浏览后续

「雪梨晨驱报」（Sydney Morning Herald）八卦专栏作家昂纳瑞（Andrew Hornery）坦承该报在试图爆料瑞贝尔威尔森（Rebel Wilson）的绯闻时「处理方式不当」。

瑞贝尔威尔森以电影「歌喉赞」（Pitch Perfect）中「胖艾美」（Fat Amy）一角走红，10日在Instagram首次公开她与女性时装设计师阿格鲁玛（Ramona Agruma）的恋情，并放上两人的自拍照，还称对方是「迪士尼公主」。 昂纳瑞接着于11日在刊登的网路专栏文章透露，雪梨晨驱报在瑞贝尔威尔森于Instagram发文前，早就知道她与阿格鲁玛的关系，早在9日给了瑞贝尔威尔森两天时间要她对此事置评。 昂纳瑞在他11日于雪梨晨驱报的专栏中写道：「真是大错特错，瑞贝尔威尔森竟选择隐瞒这件事，然后在10日一早在Instagram上发了『迪士尼公主』的新贴文。」

那篇文章在社群媒体上引爆众怒，许多LGBTQIA+（同性恋、双性恋、跨性别、疑性恋、双性人及无性恋）倡议人士者和其他人指责，雪梨晨驱报迫使瑞贝尔威尔森出柜。 雪梨晨驱报一开始否认向瑞贝尔威尔森施压，其编辑席尔兹（Bevan Shields）坚称，该报「只是提了问题」。

席尔兹写道：「如果瑞贝尔威尔森的新伴侣是男性，我们也会问同样的问题。」在此之前，瑞贝尔威尔森仅公开她和男性约会。 瑞贝尔威尔森12日首度对这桩争议做出回应，当日她在推特（Twitter）上回应了一名批评雪梨晨驱报作法的记者。

瑞贝尔威尔森推文说：「这是一个很难受的情况，但要试着优雅地处理它。」 今天，雪梨晨驱报删除了那篇网路文章，并发表了昂纳瑞的道歉声明。昂纳瑞称向瑞贝尔威尔森提问，「从来不是要威胁」她揭露性取向。 昂纳瑞表示，他「真的很遗憾，让瑞贝尔威尔森觉得那让她很难受，那绝对不是我的意图」。昂纳瑞承认在该文上「我们的处理不当」。 这不是瑞贝尔威尔森首次与澳洲媒体发生争执，2017年她因澳洲杂志「妇女节」（Woman's Day）一系列声称她谎报姓名、年龄、童年的文章，获得创纪录的470万澳元诽谤赔偿。 但在该杂志出版商上诉成功后，瑞贝尔威尔森可获得的赔偿金减至剩下60万澳元。

© 2022 AFP