華為提出與英首相約翰遜會面以推遲移除5G網絡設備

英國《星期日泰晤士報》7月12日報導指，華為高層近日向英國首相約翰遜提出了會面的請求，以尋求推遲英政府將華為設備從該國5G網絡移除的計畫，直到2025年英國大選之後。

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此前有消息指，約翰遜政府的最高級安全官員將於14日開會，決定華為在英國5G網絡服務的去留。英國文化大臣道登(Oliver Dowden)還將在當日於議會發表一份有關華為的聲明，宣布在2025年之前，從英國5G電訊網絡移除華為製造的設備。彭博引述消息人士透露，來自英國國家安全委員會的報告指，美國的新制裁措施令華為將被迫使用不獲信任的技術，故英國將無法控制使用華為的安全風險。

對此，華為英國董事長、英國石油(BP)前首席執行官布約翰·布朗勳爵(Lord Browne)表示，該公司可以從現有的儲備中畫撥2萬套設備給英國。

《星期日泰晤士報》的最新報導稱，在英政府發表這一聲明之前，華為高層已向首相官邸發出請求，希望與約翰遜進行會面。華為意在爭取將英政府淘汰其設備的計畫推遲至2025年6月的英國大選之後，希望到時的新政府可能撤回有關決定，而作為回報，華為將承諾維持公司在英國的2G、3G及4G網絡設備。此前，中國駐英國大使劉曉明揚言稱，“拒絕華為就是拒絕一個更好的未來。”