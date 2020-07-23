Covid-19 :意大利提出保護難民方案

2020年以來，闖歐洲難民群體在意大利西西里的蘭佩杜薩島（Lampedusa）自發登陸更加密集，從元月一日至七月二十二日本周三，上岸人數已達10 463，而去年2019年同期則為3 428人。在他們中，有數十人Covid-19檢測呈陽性。這給已有超過35 000人因新冠病毒死亡的意大利帶來了新問題。羅馬草擬了一個保護難民與國民的方案。

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據本台RFI法廣記者Anne周四（2020年7月23日）發自羅馬報道，最近幾周有超過3 000人抵達意大利南部沿海，其中主要是來自突尼斯 ˎ 孟加拉和科特迪瓦（象牙海岸）。

意大利內政部長在接到地方當局的預警後，做出了多項承諾。所有登陸的難民都將接受檢測。呈陽性者及與之有接觸者都需接受強制隔離。他們將被限制在相應設施和軍醫院裡，有時也會是在官方租用的，停泊在沿岸的渡輪里。

超負荷的接待中心

從今往後，首次衛生檢測會在難民們被送往接待中心之前就開展。然而，蘭佩杜薩島的接待中心只有95個床位，通常都已滿員。在七月22日至23日夜間，意大利海岸警衛隊在沿岸救下了數十批登陸者，其中部分是自行入港，總人數多達954人，而接待能力只是95人。其中許多人預計周四轉移地點。這一局面造成當地民眾緊張，擔心影響旅遊業。

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在鄰近的其它地區，勢態也很緊張。在靠近Pérouse的Toscane, 有二十多位難民檢測結果呈陰性，但他們仍處於醫療監控之中。

在威尼斯地區的Jesolo，一位入境已6個月的30歲尼日利亞人，在一個由紅十字會管理的中心裡，傳染了40多人。迫使所有的接待中心都採取了強化衛生與安全的措施。

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