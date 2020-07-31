德國暫停與香港的引渡協議

德國外長馬斯7月31日表示，鑒於當前的事態發展，我們決定中止與香港的引渡協議。7月22日，德國外長馬斯出訪英國時宣布了一系列可能實施的涉港措施，包括簡化港人入境手續；停止對香港出口部分軍用設備；為“受到威脅”人士，例如“科學家”、“藝術家”、“記者”等提供“獎學金”，以及暫停與香港的引渡條約。

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德國和法國已經在日前舉行的歐盟外長會議上討論過上述建議，在與英國外交大臣拉布會談後，馬斯的態度“更清晰”了。德國外長馬斯曾經表示：“我們希望儘可能多的歐洲國家一起行動，但德國一定會執行和法國一起制訂的建議。”

馬斯還表示：“若‘一國兩制’的原則因為國安法受損，將對我們與中國和香港特區的關係產生影響。”

英國《金融時報》7月10日曾披露，德國與法國當時正推動歐盟就香港國安法採取措施，包括禁止向香港出口警用設備、為所謂的“政治活動家”提供長期庇護等。報道指出，這是德法兩國“試探性的第一步”，但“遠未達到對中國實施制裁”的程度。

相較於美、英等“五眼聯盟”國家，德國與法國此前在香港問題上表現得並不積極，法國總統馬克龍被法媒評論為“對香港局勢沉默無語”；而在給港人提供所謂“逃離途徑”的問題上，德國總理默克爾曾表示：“沒有必要就此採取進一步行動。”

不過，法國外長勒德里昂7月8日曾聲稱，法國不會對香港問題“坐視不管”，正考慮就中方實施香港國安法採取措施。勒德里昂並未說明會採取什麼措施，但聲稱將與其他歐洲國家“協調”。

馬斯此次在英國公開提出上述舉措，恰逢英國暫停與香港引渡條約。當地時間7月20日，英國外交大臣拉布宣布“立即無限期地暫停與香港之間的引渡條約”。此外，英國政府還將把對中國內地實施的武器禁運擴大至香港。