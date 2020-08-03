北愛爾蘭和平推手休姆辭世

北愛爾蘭和平主要締造者之一、北愛社會民主勞工黨（SDLP）前黨魁休姆8月3日辭世。英國首相約翰遜哀悼失去政壇巨人，前英相布萊爾則推崇休姆讓北愛結束數十年血腥暴力回歸和平。

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休姆（John Hume）是1998年簽署的北愛爾蘭和平進程主要里程碑“耶穌受難節協議”（The Good Friday Agreement）羅馬天主教一方促成者，並於同年獲得諾貝爾和平獎殊榮。

路透社報導，約翰遜（Boris Johnson）表示：“休姆無疑是位政壇巨人。他驕傲遵循堅決反對暴力的傳統，不以和平和民主以外的方法來致力達成目標。”

約翰遜還說：“隨着他浩然長逝，我們失去一位偉人。他為了幫助終結北愛爾蘭問題（The Troubles）及為所有人打造更美好的未來，貢獻斐然。”

在1997至2007年間擔任英國首相的布萊爾（Tony Blair）則透露，他上任後休姆便邀他坐下來討論，並告訴他：“和平是有指望的。”

布萊爾表示：“休姆確實是位政界泰鬥，他對北愛爾蘭和平的貢獻卓越。若當時沒有他，我不認為我們真的能夠推動和平進程，並加以落實。”

法新社報導，北愛爾蘭數十年衝突造成將近3600人喪命，休姆身為天主教陣營的社會民主勞工黨領導人，一再堅持以非暴力途徑達成和解，最後也實現目標。

當上世紀1990年代愛爾蘭和平出現進展，休姆一方面積極爭取國際介入，另方面也說服愛爾蘭共和軍（IRA）放下武器。他的努力終獲回報，北愛爾蘭、愛爾蘭與英國最後簽署畫時代的“耶穌受難節協議”。

休姆1998年和北愛親英國的阿爾斯特聯盟黨（Ulster Unionist Party）時任黨魁崔波（David Trimble）共同獲得諾貝爾和平獎。他在得獎演說中表示：“為了追求政治目標，愛爾蘭已失去太多生命。為了獲得政治上的改變而流血，阻礙唯一真正重要的改變成真，那就是人心的改變。”

休姆自從2001年因健康因素辭卸社會民主勞工黨黨魁後，便甚少公開露面。晚年他患失智症，並一直住在療養院。