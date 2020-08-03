高架橋坍塌2年後 意大利熱那亞啟用新橋

意大利熱那亞（Genoa）約2年前發生高速公路高架橋崩塌意外，造成43人喪生。如今新橋完工，在3日舉行盛大啟用典禮。但遇難者家屬認為，如此歡慶可能掩蓋斷橋悲劇。綠化區種植了43棵樹紀念遇難者。意大利共和國總統塞爾焦·馬塔雷拉（Sergio Mattarella）親臨現場。他表示，我們要向世界展現一個重生的熱那亞。

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原本的莫蘭迪橋（Morandi Bridge）於2018年8月14日在暴雨中部分斷落，數十輛汽車和數輛卡車瞬間墜落到下方近100公尺的鐵道上。

新橋由意大利當代建築大師皮亞諾（Renzo Piano）設計，橋面下方采彎曲閃亮造型，猶如船體，為了向熱那亞的海洋歷史致敬。

8月3日的通橋典禮有國歌演奏，搭配上空由噴射機噴出意大利國旗顏色彩煙。意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）是首位正式穿越新橋的行人。

現場還高聲朗讀死難者姓名，但許多遇難者家屬不會到場。

其中一名家屬波塞蒂（Egle Possetti）表示：“我們不會參加啟用典禮。我們不想讓這場悲劇變成一場嘉年華會”。普塞蒂的姊妹一家，包括先生和2名孩子，在2年前的斷橋悲劇中喪生。

她說：“如果是一座橋因為老舊而拆除蓋新橋，沒有人因此死亡，你才能辦這樣盛大的啟用儀式。”

莫蘭迪高架橋數十年來都有結構上的問題，因此需要高昂的維護費用。這起意外也讓意大利基礎建設的老舊問題成為人們關注焦點。

這場悲劇也讓意大利高速公路維護工作由一家公司長期把持的局面結束，這家公司由勢力龐大的班尼頓（Benetton）家族持有多數股份。