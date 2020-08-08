好兆頭：英國有信心與歐盟達成貿易協議

英國負責脫歐事務大臣戈夫(Michael Gove)周五8月7日表示有信心與歐盟達成貿易協議。他讚賞最近歐盟的基調有明顯改變。

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處在僵局中的歐盟與英國的談判出現了好兆頭：歐盟方面的口氣有所放鬆，讓英國對談判的前景感到樂觀。據路透社發自倫敦的消息說，英國負責脫歐磋商的最高大臣戈夫周五表示，最近幾周歐盟的基調有明顯改變，使得磋商取得進展，因此他對英國與歐盟達成一項自由貿易協議抱有信心。

英國於今年1月31日正式離開歐盟。但直到今年年底之前，英國仍留在歐盟共同關稅區和共同市場內，受共同規則的約束，需要履行歐盟成員的義務。在這段過渡期內，雙方希望通過磋商就未來的歐英關係達成新的自由貿易協議，以避免英國在“硬脫歐”之後落入深淵。

不過，到目前為止，談判處於停滯狀態，雙方都指責對方拒絕妥協。雙方特別膠着在捕魚和自由競爭條件方面。談判將持續到10月2日，也就是在歐洲峰會召開前的兩周。

戈夫(Michael Gove)周五在英國北愛省的波塔敦向記者表示說：“我相信會達成協議，我認為在過去幾周里，基調發生了可喜的改變。” 他補充說，“這些跡象都是達成協議的好兆頭，當然，現在要進行一些艱難的磋商”。

路透社注意到，這位英國內閣辦公室的大臣最近幾個月罕見地表現出如此樂觀。在5月份，他還在呼籲歐盟打破僵局。

外交消息人士本月早些時候對路透表示，歐盟方面願意讓步，放鬆對英國未來遵守歐盟國家援助規則的要求。這個主意是：設立一個機制來解決英國政府授予英國企業公共援助引發的分歧。而不是強迫倫敦未來與歐盟在這方面的規定保持一致。