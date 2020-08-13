抗議鎮壓 德國召見白俄羅斯大使

白俄羅斯因為9日的爭議性總統大選，連日發生暴力動亂。白俄警方13日表示，他們又再拘留大約700人；過去4天來，共有6700多人遭到拘留。德國在鎮壓後召見了白俄羅斯駐德大使。法新社報導，白俄羅斯內政部13日指出，12日約有700人因為參與非法集會活動而被拘留，目前已有超過6700人遭警方拘留。

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內政部還指出，從9日以來，共有103名執法人員受傷，其中28人住院治療。在首都明斯克（Minsk）及明斯克西南方城鎮巴拉諾維奇（Baranovichi），都有民眾駕車攻擊交警人員的狀況。

執政長達20多年的白俄強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）聲稱贏得9日大選，但示威人士質疑他的勝選主張，許多抗議民眾因此跟鎮暴警察爆發衝突。

選後的連日動亂已造成數十人受傷，2人死亡。白俄警方已經承認曾對示威者開槍，並造成一位民眾受傷。

另外，13日也是連續第2天，明斯克有數十名婦女排成人鏈，其中許多人穿著白色衣服、手裡拿著鮮花，譴責警方暴力行徑。

路透社報導，在歐盟表達將考慮對白俄羅斯祭出制裁後，白俄當局13日開始釋放部分遭拘留的民眾。

在明斯克被釋放的部分民眾中，有人身上有瘀傷，並抱怨拘留時遭到不當對待，其中包括受到毆打。

白俄羅斯內政部的發言人拒絕對此立即置評。