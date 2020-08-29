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反盧卡申科示威

白俄羅斯吊銷多名外國記者採訪許可

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LA BIÉLORUSSIE RETIRE LES ACCRÉDITATIONS DE MÉDIAS ÉTRANGERS le 29 août 2020
LA BIÉLORUSSIE RETIRE LES ACCRÉDITATIONS DE MÉDIAS ÉTRANGERS le 29 août 2020 © REUTERS
作者： 法廣
1 分鐘

在當地將舉行大型反政府遊行的前一天，白俄羅斯當局29日撤銷幾家外國媒體記者的採訪許可，其中包括路透社、法新社、美聯社、BBC多家媒體記者許可。俄羅斯外交部新聞秘書安納托利·格拉茲（Anatoly Glaz）表示，以上決定是在反恐、反極端勢力範疇內作出的。國際大媒體對這種限制新聞自由的做法表示嚴正抗議。

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白俄羅斯當局沒有指明到底有幾名記者被剝奪採訪權。美國大使館對盧卡申科現政府封鎖網站、隨意抓捕公民、限制新聞記者採訪等做法表示深切擔憂。美方呼籲明斯克保持克制。

BBC發言人表示，我們最強烈地譴責這種窒息獨立新聞媒體的行為。敦促白俄羅斯政府立即恢復記者採訪許可。

自由歐洲電台台長(Daisy Sindelar)表示，威權政府扼殺獨立媒體，無情地控制白俄羅斯的可信信息，這是一個絕望的步驟。

美聯社發言人伊斯頓（Lauren Easton）態度強硬。他要求白俄羅斯政府立即恢復記者採訪的權利。

法新社新聞部主任5Phil Chetwynd ) 29日表示，政府告知法新社駐白俄羅斯記者，他們的資格已被撤銷。 沒有提供任何解釋，我們也不知道撤銷採訪許可的原因。 我們呼籲白俄羅斯當局恢復記者實地採訪權，以便他們能夠繼續對白俄羅斯的事件提供獨立和公正的報道。

8月5日，德國之聲駐明斯克記者布拉科夫（Alexander Burakov）被捕，被判服刑10天。他8月15日重獲自由。他對德國之聲表示自己情況良好，在獄中沒有受到虐待。他同時表示，他被捕是白俄羅斯當局阻止獨立記者對該國大選進行報道的嘗試。

8月10日，衛星通訊社白俄羅斯分社記者報道明斯克騷亂時被捕並遭到毆打。"大赦國際"譴責白俄羅斯當局使用各種殘酷手段，試圖鎮壓和平抗議運動。

盧卡申科宣布在總統選舉中贏得80％選票獲勝，而反對派懷疑他作弊，該國民眾在過去數日持續街頭抗議。據官方通報，目前有兩名示威者在大選後的抗議中喪生，近7000人被捕。一些人被釋放後表示，他們在獄中遭到酷刑和毆打。

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