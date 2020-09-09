德中人權對話德國：中國人權狀況急劇惡化

2016年德中人權對話的資料圖片，當時中國外交部國際司司長李軍華（左）與德國人權事務專員科夫勒（右）共同主持了對話

據德國之聲報道，德國與中國的人權對話機制2020年重啟。在9月8日在柏林進行的對話上，柏林再次強調了人權在德中關係中的重要意義，並指出中國人權現狀在“急劇惡化”。這是德國與中國舉行的第16次人權對話。該機制1999年由兩國的時任總理施羅德和朱鎔基共同發起，原計畫每年舉行一次，但這期間也曾被凍結。例如，2019年的德中人權對話就因為中方指"缺乏對話氛圍"而未能成行。

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在今年9月初中國外長王毅訪問德國之際傳出消息：兩國之間的人權對話繼續，於9月8日在柏林舉行。

德國聯邦政府人權事務專員科夫勒（Bärbel Kofler）代表外長馬斯主持了這場對話。德國內政部、經濟和能源部、司法部派出代表參加。其中談到法治國家、公民權利、政治權利、少數群體權利等話題。

在相關新聞稿中，科夫勒女士表示，她注意到中國人權狀況在過去一段時間裡"急劇惡化，愈發落後於其應履行的國際義務"。

她表示，鑒於上周末發生在香港的新逮捕行動，"我們討論了港區國安法對民眾公民權利和政治權利的限制"。此外，討論話題還包括"維吾爾人的災難性處境、對言論自由和集會自由的壓制，對人權律師的迫害"，"在所有這些議題上，我明確呼籲（中方）要透明，同時遵守人權準則和國際法"，科夫勒說。

這位政府人權事務專員也稱，在對話時向中方指明，中方之前沒有表達出就具體案例和程序與德方討論的意願。她同時強調，人權話題不僅在人權對話中佔有重要地位，在德中之間的所有對話之中也發揮着作用。