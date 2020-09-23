面對大規模民眾抗議，白俄羅斯總統盧卡申科“秘密”宣誓就職

在大規模民眾抗議活動持續六周之後，白俄羅斯總統盧卡申科無視民眾要求其結束執政的呼聲，於周三在首都明斯克悄悄地宣誓就職，展開其第六個總統任期。盧卡申科隨後宣布，反對者們試圖進行的“革命”已經失敗了。

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法新社的報道指出，盧卡申科周三的總統就職儀式非常不同尋常。當儀式結束以後，白俄羅斯的國家新聞社才對外發布消息說，盧卡申科已經宣誓就職。

法新社的報道還指出，星期三上午，白俄羅斯反對派曾猜測盧卡申科是不是要出其不意地突然宣誓就職，因為總統的車隊全速駛過街道，明斯克的主要大道對公眾關閉，在總統府周圍還部署了很多警察。

盧卡申科的主要對手、白俄羅斯反對派領袖斯維特拉娜-蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana-Tikhanovskaïa）發布公告說，這一所謂的宣誓就職顯然是一場鬧劇。

如今流亡在立陶宛的白俄羅斯政治新秀斯維特拉娜-蒂卡諾夫斯卡婭也再次聲稱，她在八月份的總統選舉中獲得了勝利。

歐洲國家指責盧卡申科固執，德國宣布“不承認”盧卡申科為總統，因為盧卡申科沒有“民主合法性”。德國政府發言人說，就職典禮的“秘密性”顯示了盧卡申科政權的虛弱，並說，由於缺乏“民主合法性”，柏林不承認盧卡申科的連任。