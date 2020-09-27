《明鏡》：德國東部不是吸引移民區

10月3日是德國統一30周年。在國慶即將到來之際，德國媒體紛紛關注30年統一帶來的變化，東西部的差距和相同之處。

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德國《星星》周刊發現，自30年來，東部即原東德地區的人口一直在流失。但西部現在也出現了人口流失地區。德國聯邦人口研究所發現，2017年，從西部遷往東部的居民首次多於從東部遷往西部的居民。柏林及周邊地區以及東部的萊比錫和德累斯頓都成為吸引居民的城市。而西部的魯爾區和薩爾州則在流失人口。

《明鏡》周刊發現，東西德統一後，有些差距消失了，比如東西部的生育率現在都在下降，東西部人都在逃離農村，湧向城市。統一後最令人擔憂的曾是東部的高失業率和缺乏前景。但自2005年左右起，形勢發生了明顯變化。全國的失業率普遍降低。2019年，東部的失業率為6.4%，西部為4.7%，達到歷史低水平。在教育上，東部輟學者明顯高於西部，但東部大學生人數明顯上升，這與東部很多高校得到重建有關。而高等教育的普及同時又帶來人民脫離鄉村的現象。高校眾多的城市成為居民密集地。

《明鏡》周刊還發現，雖然德國數十年來一直是個移民國，但準確地說，只是西部是移民國，東部不是移民國。再者，統一30年後，很多東部人仍然在自己所在的居住區感到不安全。一個民調顯示，35%的東部人感到居住地不安全，在西部只有21%的人有這種不安全感。