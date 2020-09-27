法、美等國呼籲阿塞拜疆和亞美尼亞停止敵對行動

阿塞拜疆9月27日與爭議地區納戈爾諾·卡拉巴赫的亞美尼亞族分離主義勢力爆發激戰後，毗鄰的亞美尼亞共和國總理帕辛揚表示，宿敵阿塞拜疆已對亞美尼亞人民宣戰。法國總統馬克龍同樣呼籲阿塞拜疆和亞美尼亞族分離主義者“立即停止戰鬥、恢復對話”。馬克龍周日與亞美尼亞總理和阿塞拜疆總統通了電話。美方呼籲雙方立即停止敵對行動。

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法國、俄羅斯和美國作為“明斯克集團”（Minsk Group）成員，曾居中協調納哥諾卡拉巴克地區和平事宜，但上一次力推和平協議的行動於2010年宣告失敗。

法國外交部透過聲明表示，法國“與俄國和美國夥伴，重申將致力為這場衝突達成經由協商獲致的持久解決方案”。聲明也指出，法國“極度擔憂爆發大規模衝突”。

法新社報導，帕辛揚（Nikol Pashinyan）在電視轉播的聲明中表示，阿塞拜疆的“專制政權已再度對亞美尼亞人民宣戰”，“我們在南高加索處於全面戰爭邊緣，可能會有無法預測的後果”。

阿塞拜疆國會也通過在全國實施戒嚴，並自27日起實施宵禁。

27日爆發戰鬥的納戈爾諾·卡拉巴赫地區（Nagorny Karabakh）在阿塞拜疆境內，但由亞美尼亞族分離主義勢力掌控，並自行建立政府。雙方在衝突發生後都回報有人員傷亡，亞美尼亞共和國也宣布戒嚴及動員役男。

納戈爾諾·卡拉巴赫地區的國防部表示，他們摧毀了亞塞拜然4架直升機、15架無人機和10輛戰車，但也有16名戰士喪生，百餘人受傷。

阿塞拜疆方面則說，他們在激戰期間，拿下亞美尼亞族控制的6座村莊，其中5座位於菲祖利區（Fizuli）、1座位於傑布拉伊爾區（Jebrail）。

事發之後，天主教教宗方濟各（Pope Francis）呼籲亞美尼亞和阿塞拜疆透過協商化解分歧。

教宗表示：“我為高加索地區的和平祈禱，要求衝突各方具體表達善意和友愛，如此可把問題導向解決。不要使用武力和武器，而是要透過對話和協商。“

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也推文說：“當務之急為軍事行動必須停止，以免情勢進一步升高。”他並呼籲交戰雙方“立即重返協商，且勿設任何先決條件”。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）發布聲明說：“我呼籲衝突雙方立即停止所有戰鬥，特別是砲擊村莊和城鎮的行徑。”他還提到，傳出平民傷亡的消息令人“擔憂”。

根據伊朗國營電視台，伊朗外交部發言人哈蒂布紮德（Saeed Khatibzadeh）27日也說：“伊朗正憂心地密切關注這場衝突，呼籲兩國（阿塞拜疆與亞美尼亞）立即停止衝突、展開談判。”

“德黑蘭政府已準備好運用一切能力，幫助雙方開始談判。”

不過，土耳其27日誓言會全力支持阿塞拜疆政府，要求亞美尼亞放棄“侵略行為”。土耳其是阿塞拜疆的重要盟友，文化和語言上緊密相連。

土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）透過聲明表示：“我們會用盡方法支持我們的阿塞拜疆兄弟戰鬥，捍衛他們的領土完整性。“

亞美尼亞總理帕辛揚則呼籲國際社會，應確保土耳其不會插手這場衝突。