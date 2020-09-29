馬克龍視察北約駐立陶宛軍事基地

英國與加拿大宣布制裁白俄羅斯總統盧卡申科及多名官員之後，白俄羅斯的政治危機再一次升級。法國總統馬克龍28日抵達立陶宛之後表示，要想確保歐洲的和平，必須與俄羅斯展開合作。馬克龍視察了北約在立陶宛約納瓦地區Rukla設立的軍事基地並會晤了反對派領袖斯維特拉娜-蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana-Tikhanovskaïa）。

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法國總統馬克龍在北約軍事基地表示，這裡關係到歐洲的安全，感謝你們保護我們的共同邊界。” “通過這項任務，將使您能夠展示法國在北約內部以及對歐洲人的安全承諾。在我們歐洲的這些邊界，風險很大，現實發生的事情更證明了這一點。

馬克龍在首都維爾紐斯(Vilnius)大學參加提問時曾表示，歐洲將在未來幾天或幾周內不得不對白俄羅斯採取制裁的措施。法國總統還表示，向一種行將就木體系的領導者施壓以推動其向前進。

馬克龍提議在歐安組織的監督下再次舉行自由選舉。總統馬克龍表示，我們的目標是和平過渡，釋放因政治見解而被監禁的人，並在國際監督下在自由的環境中舉行選舉”。

逃至立陶宛的白俄羅斯反對派代表人物蒂卡諾夫斯卡婭現年37歲原本是名英文老師，丈夫在今年5月遭逮捕，蒂卡諾夫斯卡婭隨後代夫參選，獲得大量民眾支持。選舉結果出來第二天，她違心逃至立陶宛。

據法新社報道，法國議會外交事務委員會已經邀請她前來演講。她對法新社記者表示，法國總統馬克龍支持調節的方法。因為他知道沒有強國的參與，是無法和盧克申科展開卸任談判的。

她對法新社記者還表示，我認為他將與俄羅斯方面談論白俄羅斯，並盡一切可能使俄羅斯參與這些談判。

俄羅斯29日表示，白俄羅斯處於困境之中，也面臨著“前所未有的外部壓力”。克林姆林宮還表示，我們永遠站在明斯克一邊，和該國有着牢不可破的友誼。

普京承諾向白俄羅斯提供安全援助，並提供15億美元貸款。