比利時學者指學術自由遭北京長臂施壓 中使館：無稽之談

比利時布魯塞爾自由大學中國問題教授方文莎（Vanessa Frangville）10月3日在當地《晚報》(Le Soir)發表了一篇題為《比利時學術自由受到北京長臂施壓》的文章，並指中國政府及其外交官員干涉比利時和其他歐洲國家的學術自由。

廣告 繼續瀏覽後續

方文莎表示，中國政府操縱學術話語權的努力在學界留下了深深的印跡。 她指，“中方干預大學等研究機構所設有的中國科系和出版機構，對國際知名學術期刊數據庫進行審查和自我審查，以及中國大使館和與它們相關的（官方）學生會進行干預，以防止與西藏或校園內維吾爾人有關的活動得以舉行，對學者甚至直到他們家裡的恐嚇，將受（中國這一）經濟巨人誘惑的非中國問題研究人員工具化，威脅不發放簽證…這些事件繼續增加並對在歐洲和比利時的對華學術研究構成重大障礙。”

方文莎稱，“這些北京採取地試圖阻礙自由和獨立研究權的陰險機制並不為（歐洲）普通民眾所知，但它們卻構成了漢學家們的日常生活。”她在文中還以自己於2016年的親身經歷為例，當時她遭中國駐比利時大使，當著大學上司的面，批評她不應該邀請“恐怖分子”參與有關維吾爾人的學術討論會。她說，所謂的“恐怖分子”，是一個聲援維吾爾族學者伊力哈木·土赫提的組織。後者在2014年被中國當局以“分裂國家罪”受到無期徒刑量刑，後於2019年獲得了歐洲最高人權獎項，歐洲議會的薩哈羅夫獎。

方文莎稱，她還因此事被中國使館的兩名文化參贊邀請吃飯。一同進餐的中方外交官明確告訴方文莎，下次舉辦學術活動使館可以幫助她介紹一些能夠“客觀地向比利時大眾介紹中國情況”的專家。她指，與這兩名文化參贊的進餐在大學旁的一個中餐館中持續了2個小時，“他們為我提供最好的菜餚，他們竭盡所能地說服我，我在做研究和當老師時做得不好，而且如果我接受他們的‘客觀現實’，大使館也願意提供給我所有的支持。 ”與此同時，中方外交官還強調方文莎所供職的大學與中國合作的重要性，及就中國針對少數民族的政策進行“虛假”研究將損害到雙方的合作關係

方文莎寫道，她之後繼續被邀請喝茶，不過她一概拒絕。她談到，這是一種可迫使（西方）學者或記者在顧忌自己職業生涯進行自我審查的有效手段。她續指，中國官方對歐洲學術界的干預不僅如此，在遊說或威脅被學者和記者拒絕後，中使館還會派官員會見大學領導層，軟硬皆施要求撤掉他們不喜歡的文章；中國使館還經常與學校負責國際事務的機構相聯繫，要求獲得在校的中國學生名單，特別是來自新疆及西藏的。

方文莎稱，中國使館甚至還招募中國留學生，要求參與由使館組織的遊行，並為使館刺探在比利時的海外華人和研究中國問題學者們的行蹤。她稱，中國留學生配合大使館是因為他們中許多人依靠官方獎學金留學，因此別無選擇“只能在不同的熱情度下接受使館的任務”。她稱，“這些做法使得學者們陷入一個極端的困境：如何在不危害中國學生和同事的情況下開展誠實地學術工作？”方文莎指，此外，大使館還會毫不猶豫地與歐洲當地學生接洽，要求他們就中國同學，特別是香港人、藏族或維吾爾族同學的言行進行“報告”等。

方文沙寫道，“因此，我們可以看到，北京的戰略在於針對學者，恐嚇他們並使整個學術界癱瘓，以制止任何與中國政權的敘述相抵觸的辯論或有所不同的觀點。”中國駐比利時大使館4日對方文沙的文章發表聲明回應稱，“這種聳人聽聞的言論毫無事實根據，純屬無稽之談”。中使館稱，“了解中國的學者都清楚，中國發展到今天，是歷史的必然，是人民的選擇。戴着有色眼鏡看中國，不擇手段地抹黑中國，這不是在做學術研究。”

不過，該聲明似乎間接證實了中方外交官曾與方文沙接觸的內容，並稱，“作者是研究中國的學者，如果作者本人同中方有過交往，原本是正常的事，而其卻臆想成為中方對其進行變相引誘和威脅，這難道是正常思維嗎？”