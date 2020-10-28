上訴未果 瑞典政府決定將監視流亡藏人間諜驅逐出境

ju《哥德堡郵報》等瑞典媒體10月27日報道指，在瑞典安全服務機構（ SÄPO）的要求下，該國政府決定驅逐一名52歲的中國難民。他曾因被控為中方監視流亡瑞典的藏人群體在定罪後被判入獄一年零十個月。

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報道稱，現年五十二歲的這一男子約2000年起，以難民的身份在瑞典獲得居住權。他被控參與了對流亡瑞典的西藏人群體進行監控，並於2018年因針對個人進行重大非法情報活動指控而被判入獄。根據判決書顯示，該男子據稱假裝同情西藏獨立運動，但實際上收集了有關藏人及其親屬的信息。審理該案的法院在判決書中寫道，“這樣做是為了將這些信息移交給中國政府代表。”

報道稱，該男子於今年9月出獄，但隨後立即被瑞典安全警察照顧，當地的安全警察仍斷定他對瑞典國家安全構成威脅。今年6月26日，瑞典移民局決定將這名男子驅逐出境，但這一決定由該男子向瑞典政府提出上訴。在一封由瑞典內政部長丹伯格（Mikael Damberg）簽署的決定書中寫道，“政府拒絕上訴。” 丹伯格本人並未對該案置評，涉案男子的律師也拒絕對該案進行評論。此前，這位52歲的男子否認對他的間諜指控，並向瑞典移民法院表示，他沒有對瑞典國家安全構成威脅。 據悉，瑞典移民局和移民上訴法院則均同意 SÄPO關於將他驅逐出境的提議。