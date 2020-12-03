英國污水處理廠化學槽大爆炸 至少3名職工死亡

英國一個廢水處理廠發生爆炸,已知有4人死亡。死者中3人是韋塞克斯水務公司的職工；另一名是分包商。警察局長馬克·魯納克斯（Mark Runacres）在記者招待會上已經排除了恐怖襲擊。英國首相約翰遜在推特上說，他“對四人喪生深感悲痛”，向遇難者家屬表示慰問，並對救援工作表示感謝。

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英國布里斯托爾（Bristol）一座污水處理廠，3日上午當地時間11點20分發生巨大爆炸，巨大的金屬直立式水箱頂部炸開，當地消防部門表示“多人傷亡”。

報導指出，消防人員聚集在布里斯托爾附近工業區的道路上，現場還有警察與救護人員，救護車服務公司表示這是一起嚴重事件，另有目擊者報告稱，事發當時聽到足以撼動建築物的劇烈爆炸聲，消防局雖稱已掌握確切傷亡人數，但僅肯透露“傷亡人數眾多”。

目擊者賈瓦德·伯漢（Jawad Burhan）拍到的1張事發照片，顯示1個炸開的直立式巨大水箱，他說，有1架直升機在現場尋找失蹤人員，在事發10分鐘後，現場就來了警察。離污水處理廠不遠倉庫里的另一名證人詹金斯(Kieran Jenkins)告訴記者，他說：“我透過窗戶看，我只能看到有人在拚命地跑。” 他補充說：“我們不知道發生了什麼事，我被震驚了！”

發生意外的廠區目前已經關閉，許多消防員穿着特殊裝備抵達，現場沒有煙霧，只有1個炸開的直立式巨大水箱。