默克爾要求聖誕後大封城

據德國電視一台報道。德國總理默克爾周三在聯邦議會發表動情演講，要求強化封城措施，以抵抗新冠病毒大流行。她要求，在聖誕後，讓商店關門到1月10日。學校的課程也應降到最低限度。

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默克爾呼籲所有公民要理智，謹慎，團結一致。人們必須繼續大幅度削減交際，否則，“病毒大流行又會失控。”默克爾還說：“我們成功抗疫的關鍵是每個人負責任的行為和合作的意願。”

默克爾由此明確支持德國國家科學院利奧波第那科學院（Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina）周二發布的建議。這些建議要求學校從12月14日開始放寒假，從12月24日開始，除了基本必需之外，企業全部關門，人們儘可能在家工作。

在談到疫苗時，默克爾表示，疫苗是希望之星。明年初，德國有可能注射首批疫苗。但第一季度不會得到足夠的疫苗，因此，還不能帶來根本性的變化。但高齡老人和護理人員有機會打防疫針。

默克爾還要求在全球“公平分配”疫苗，不要忘掉發展中國家。

就德國大舉債抗疫，默克爾做了辯護。她說：“我們生活在病毒大流行時期，由此生活在一個特殊狀況中。”

選項黨批評默克爾應對新冠危機沒有計畫而且荒誕。自民黨則要求政府應對新冠戰略應更具有可預測性。

默克爾表態後，北威州州長拉雪特站到了默克爾一邊，也表示聖誕後應嚴格封城兩周。

德國電視一台表示，雖然默克爾和各州州長還沒有確定下一次會晤的日期，但嚴格封城的日子顯然越來越近了

根據柏林羅伯特科赫研究所周三公布的數據，德國周三單日感染人數仍然高達200815人，感染人數總計達1218524人，單日病亡人數創紀錄，高達590人，病亡人數總計達19932人。