瑞士宣布制裁盧卡申科及其14名親信 凍結資產、禁止入境

瑞士聯邦委員會12月11日宣布擴大了對白俄羅斯的制裁。對包括總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）及其子兼國家安全顧問維克多·盧卡申科（Viktor Lukashenko）在內的15人實施了金融制裁和旅行禁令。新措施於當地時間12月11日下午6時生效。

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瑞士政府星期五發布的聲明指出，這些制裁符合歐盟2020年11月6日作出的決定。針對白俄羅斯的措施條例附件1名單中，新增加的15人被指對白俄羅斯有爭議的大選後使用暴力和任意逮捕負責。受制裁的人包括總統盧卡申科，及其子兼國家安全顧問維克多·盧卡申科。有關個人已被禁止進入瑞士或在瑞士旅行。他們的資產將被凍結，並必須立即向瑞士安全委員會報告。

此外，瑞士聯邦委員會還決定修訂該法令，將可能用於內部鎮壓的軍備和物資列入向白俄羅斯禁運範圍。歐盟於2011年實施了類似的禁運。迄今為止，瑞士基本上是根據現有的戰爭物資和兩用物品立法執行這一禁運。瑞士聯邦委員會通過對可能用於內部鎮壓的軍備和物資實施禁運，是對白俄羅斯民間社會和反對派團體持續受到鎮壓作出的反應。

聲明指，瑞士對當前的緊張局勢深表關切，並呼籲白俄羅斯政府和民間社會進行對話。瑞士敦促白俄羅斯尊重其國際人權義務。這些義務包括尊重言論、集會和結社自由，釋放所有被任意拘留的人，並調查關於安全部隊實施酷刑或虐待的指控。