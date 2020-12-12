被指與中國簽署祕密協議跨境審問異議人士 瑞士當局否認

英國《衛報》12月9日報導指，瑞士與中國之間一項秘密協議的全文首次被披露。該協議允許中國安全官員使用瑞士納稅人繳納的稅進入瑞士，並與當地政府希望驅逐的中國公民面談。對此，瑞士移民部門的發言人在接受質詢時表示，該協議與瑞士和其他數十個國家簽署的技術性協議一樣。他還強調，凡是處於危險之中的人，比如被中國迫害的藏人或維吾爾族穆斯林，都不會成為驅逐出境的候選對象，“也不會受到中國官員的審訊”。

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報導指，這份為期五年的“再接納協議”(Readmission Agreement)於2015年簽署，於周一到期。該協議規定了中國代理人可以前往瑞士，並對瑞士當局希望驅逐的疑似中國公民進行面談的條款。和瑞士與其他國家簽署的50多項類似協議不同，這項協議從未被政府公布，甚至直到今年8月才得到公開承認。在為期兩周的“任務”中，公安部的“專家”必須得到邀請，但一旦發出邀請，中國就可以選擇自己的特工，而無需獲得瑞士的批准。他們可以在沒有正式身份的情況下進入瑞士，瑞士承諾對他們的身份保密。他們為瑞士當局提供的報告也須保密。

“重新接納協議”是國際法的常規組成部分，但捍衛人權的人士表示，2015年瑞士與中國達成的協議並非互惠協議，和瑞士與其他國家簽署的協議具有“完全不同的性質”。保護衛士組織（Safeguard Defenders）稱，其他協議一般將相關外國官員的活動限於與被遣返者見面，而且必須是公開的官方活動，但與中國簽訂的協議過於神秘，更容許官員以非官方身分活動，實非尋常。針對相關報導在瑞士國內外引發的巨大爭議，瑞士移民部門的一位發言人向法新社表示，與中方簽署的是一個技術性協議，就像與其他幾十個國家簽署的協議一樣。他還強調，凡是處於危險之中的人，如被中國迫害的藏人或維吾爾族穆斯林，都不會被驅逐出境，“也不會受到中國官員的審訊”。

瑞士國家移民事務秘書處(SEM) 信息和通信部副主任科曼（Reto Kormann）在一封電子郵件中解釋說，“大多數國家只有在能夠核實其身份的情況下，才會想收回自己的公民。”他指出，在這種情況下，與北京的協議只在2016年使用了一次。該部在一份聲明中說，“兩名中國官員隨後在瑞士逗留了幾天，共對13人進行了審問。”該部門還表示，協議文本被提供給任何要求的人。該部門強調，“沒有迫切需要延長有關安排，這類程序並非必不可少”。該文本的發現和批評，促使瑞士聯邦議會的議員們要求更多的監督，相關應該在未來幾個月內得到討論。

一些人權組織表示，瑞士可能會違反國際法中的不驅回原則，該原則禁止將難民強行送回或驅逐到生命或自由受到威脅的地方。人權組織擔心，沒有機制監督被遣返者返回中國後的待遇。“考慮到中國在被拘留者的權利方面令人震驚的記錄，如果被遣返的人被拘留，他們可能會遭受酷刑或其他虐待，這也是一個合理的擔憂，”中國人權捍衛者(Chinese Human Rights Defenders )組織的發言人蘭（Leo Lan）說。