默克爾最後一次新年致辭：這是我任上最艱難的一年

德國總理默克爾12月30日向德國民眾發表了她任期內最後一次新年致辭。她總結稱，在新冠疫情的影響下，2020年是她執政以來“最艱難的一年”。

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曾帶領德國和歐盟度過2008年金融危機、一年後的希臘債務危機和5年前的移民危機的默克爾在致辭中罕見地表露了自己的情緒，她譴責了反對封城的抗議運動，並表示等新冠疫苗普及後她會接種疫苗。

現年66歲的默克爾說，“最後讓我告訴你們一些個人的事情：9個月後將舉行議會選舉，我不會再參加競選，因此，今天很可能是我最後一次能夠向你們發表新年致辭。”她還說，“毫不誇張地說，在過去的15年裡，沒有哪一年比即將結束的這一年還要艱難”。她補充道，“新冠疫情影響了政治、社會以及經濟等各個方面，這次歷史性的危機，為我們所有人都帶來了挑戰”。

默克爾說，“儘管有種種擔憂和一些懷疑，但我們從未如此滿懷希望地期待新的一年。”講話中，她讚揚了醫務人員在抗擊新冠病毒方面所做的工作，還感謝了堅持在各個崗位上的、發揮重要作用的工作人員。她說，“無數人幫助我們在疫情期間還能繼續生活，在超市、郵局、警察局，還有學校、教堂和新聞台，處處可見他們的身影。”

默克爾還感謝了在疫情期間展現出極強韌性的德國民眾，“我知道，（度過這一危機）需要你們給予（我們）極大的信任和耐心，為此，我從心底深深地感謝大家”。她稱，“新冠疫情使今年成為我執政最艱難的一年”。

默克爾為此在講話中批評了陰謀論，“作為一個社會整體，我們決不能忘記有多少人在疫情期間失去了他們摯愛之人，他們甚至不能與其共度生命的最後時光”。她補充道，“當新冠病毒遭到少數人質疑和否定時，那些正為逝者哀悼的人該有多麼悲痛。陰謀論不僅是虛假和危險的，對那些失去所愛的人來說，更是自私和殘忍的”。為了進一步消除民眾對疫苗的疑慮，默克爾在最後說道，“輪到我的時候，我會去打疫苗”。

默克爾擔任總理的第四個任期，也是其最後一個任期，在地區選舉中失利後，德國執政右翼聯盟內部出現了不滿情緒，許多人將其歸咎於她在2015年歡迎100多萬敘利亞等國難民的決定。在2018年的地區民調中，基民盟的選民同時輸給了極右翼的德國選擇黨(AfD)和綠黨，這些挫折促使她不再尋求第五個任期。如果明年9月大選後的執政聯盟建設拖到12月以後，默克爾將在2022年繼續擔任看守總理，直到新政府成立。