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英國女王接種

白金漢宮：英女王與丈夫接種新冠疫苗

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La reine Elizabeth II et son époux le prince Philippe ont reçu samedi leur première injection de vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé Buckingham Palace
La reine Elizabeth II et son époux le prince Philippe ont reçu samedi leur première injection de vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé Buckingham Palace © Paul Edwards / POOL
作者： 法廣
3 分鐘

白金漢宮1月9日表示，94歲的英國女王伊麗莎白二世和99歲丈夫菲利普親王已經接種新冠疫苗。消息人士指出，兩人在溫莎城堡由家庭醫師接種疫苗。

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《每日郵報》報導，白金漢宮公布女王和丈夫接種疫苗的消息十分不尋常，英國王室的健康狀況通常不對外透露。

 

消息人士表示，女王決定讓大眾知道她親自接種疫苗的消息，以免外界繼續傳播對疫苗的不實謠言。

女王和丈夫去年底沒有照慣例到鄉間的桑德林漢姆宮(Sandringham House)過節，而是留在溫莎城堡，目前仍在溫莎城堡居住。這是女王夫婦自1980年代中期以來，首次沒有在鄉間府邸桑德林漢姆宮聖誕節。

 

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