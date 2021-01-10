英國全力抗疫 衛生大臣：秋天前成人皆能接種疫苗

英國衛生大臣漢考克10日表示，英國每一位成人今年秋天以前都能接種新冠疫苗。這是英國歷來規模最大的疫苗接種行動。法新社報導，漢考克（Matt Hancock）表示，現在公衛官員每天替20萬人接種疫苗，目標是在2月中以前替最容易受疫情傷害的1500萬人接種。

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政府初步設定的優先施打對象為年長者以及醫護工作人員。但漢考克堅持，每個符合資格的人今年都能接種疫苗。

漢考克表示：“在秋天以前，我們足以提供18歲以上所有人疫苗。” 他並表示，從最脆弱的族群開始施打極其重要。

到目前為止，英國衛生監管單位已批准美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗，以及牛津大學（Oxford University）和英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作的疫苗。兩種都已開始施打。

美國莫德納公司（Moderna）的疫苗8日也獲英國監管單位批准，將於春天開始推出。

根據漢考克，目前疫苗多半是在醫院和診所實施接種，但下周會有7座集體接種中心開張，之後還會有更多。

漢考克告訴天空新聞網（Sky News）：“此刻限制（疫苗接種）速度的因素是供應量，但量正在增加。我們取得顯著進展，但仍會進一步擴大。”

英國加速疫苗接種之際，新冠變種病毒正使確診和病故人數以空前程度激增。

英國政府9日通報，境內新增5萬9937人確診染疫，累計確診突破300萬大關，增至301萬7409例。另外，英國境內新增1035人染疫不治，累計病故攀升至8萬868人。