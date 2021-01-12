意防長：歐洲防務的未來必須有美國的參與

意大利國防部長瓜里尼（Lorenzo Guerini）1月11日在美國國防新聞周刊（Defense News）發表署名文章表示，歐洲防務的未來必須有美國的參與。

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以歐盟為基礎的歐洲自主和歐洲主權是過去數月來在布魯塞爾和多個歐洲國家首都中的熱門話題。德國國防部長卡倫鮑爾（A. Kramp-Karrenbauer）去年11月17日發表講話時表示，未來幾十年，如果沒有美國和北約的幫助，歐洲將無法保障自身的安全。而在此前《大洲》雜誌刊登的專訪中，法國總統馬克龍曾批評卡倫鮑爾有關“歐洲戰略自主的幻想必須終止”的表態，稱這是對歷史的錯誤解讀。近來，有關歐洲自主和歐洲主權的話題得到了更為強烈的官方倡導和學界辯論。

作為意大利防長，瓜里尼在這篇題為“歐洲防務的未來必須有美國的參與”的文章中寫道，“關於加強歐洲防務一體化和加強合作以發展共同工業基礎的討論，引發了關於歐洲防務和跨大西洋關係的熱烈辯論。意大利之所以一如既往地在一體化進程中發揮主導作用，是因為意大利認為歐洲是應對未來挑戰的戰略選擇和資源倍增器。”他說，“但意大利並不認為歐洲戰略自主是一種一意孤行的政策。它認為這是對歐洲作為以跨大西洋公約為基礎的集體安全結構中的支柱作用的確認。”

瓜里尼表示，“歐洲防務的未來離不開堅實的跨大西洋一體化。今天，就像過去一樣，美國必須與歐洲和北約保持聯繫--處於互惠的安全和防務關係的中心。”他稱，“意大利希望在這一歐洲項目中建立自己的防禦能力。但它仍然堅信，跨大西洋關係對於保證國家的地緣政治地位與其野心和技術基礎相適應是必不可少的。” 瓜里尼稱，“我國與美國有着特殊的關係，這反映在鞏固的工業合作中，通過這種合作，高質量的意大利國防技術可以在美國市場上競爭，並被視為國內技術。國防部門是技術創新的孵化器，它將國際安全和使投資價值倍增的產業聯繫在一起；這是經濟重新啟動和增長的巨大因素，尤其是在我們今天面臨的危機期間。”

瓜里尼指出，“至關重要的是，我們要確保繼續與美國合作，使意大利工業能夠繼續向美國市場提供產品，並建立其市場份額。繼續投資於國防部門的價值也是至關重要的，我認為，即使考慮到新冠流行病的嚴重社會和經濟後果，政治家們也必須向公眾強調武裝部隊現代化的重要性，以保護後代的主權和經濟繁榮。”他稱，“意大利堅定地致力於分擔負擔，今後的預算將利用多年資金支持對國防工業的投資，以幫助其發展、創新和在國外市場的競爭力。”

瓜里尼補充說，“這意味着合作，特別是跨大西洋合作--對於新計畫的成功至關重要。這些計畫將促進意大利工業的發展，並幫助實現國家的雄心壯志。這些雄心壯志之一是擁有先進的技術和具有全球競爭力的國家工業，使意大利能夠繼續成為最創新計畫的相關參與者，特別是由其朋友和盟友美國發起的計畫。”他說，“今天，重要的跨大西洋工業合作讓我們感到滿意，也讓我們對未來的合作有了更大的野心，從芬坎蒂耶里為美國海軍建造的護衛艦，到貝雷塔，再到依維柯的兩棲車，再到萊昂納多很明顯與直升機和F-35項目，這其中還涉及到眾多小公司，他們能夠增加在美國市場的影響力。”

瓜里尼提出，“為了更好地確定意大利國防部門的目標，我將制定一項精確的工業和技術戰略作為優先事項，該戰略可以形成旨在保護意大利的技術優勢和其專有技術在世界上的競爭力的機構支持。”他稱，“正是由於我們不斷加強與傳統盟友的忠誠和友好關係，美國是主要的參照點，我們的技術訣竅和技術卓越與創新的遺產使我們的工業在國外的競爭力不斷增強，並成為主要國際計畫的一部分。這意味着我們要共同努力，應對和克服全球和技術挑戰。”

瓜里尼強調，“如果這些努力是跨大西洋的，所涉及的人力、政治、技術和文化資源自然會成倍增加。”他指出，“在我們生活的這個不確定的世界上，國防工業是創新和就業的堅實保障，也是後代經濟重振和投資的來源。因此，必須確保我國經濟的這一部門繼續保持和提高其技術和商業相關性。”他稱，“意大利意識到了這一點，並將繼續在必要和可能的情況下，向始終準備迎接技術突破挑戰的工業部門提供一切體制支持。我確信，如果我國堅持這一任務，我們的朋友和盟友美國將繼續支持我們的雄心壯志，克服我們各國進步的任何障礙。”