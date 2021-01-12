歐盟官員和盧森堡外相拒絕接見美國國務卿蓬佩奧

由於盧森堡外相和歐盟各主要領導人拒絕同意接見美國國務卿蓬佩奧，蓬佩奧在星期二於最後一刻取消了訪問歐洲的行程。路透社報道，這是歐盟外交官和熟悉處理彭佩奧訪問歐洲的官員們透露的。

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蓬佩奧原計畫現在布魯塞爾會見歐盟主要領導人和歐盟負責外交事務的最高官員，然後去盧森堡會見外相阿瑟博恩。

但是蓬佩奧旅行計畫首先在盧森堡這邊出現問題。盧森堡官員不願意給蓬佩奧安排任何會見。盧森堡外交部證實原先是有蓬佩奧的訪問行程，但是現在取消了。 盧森堡方面不原意說明原因。

同時布魯塞爾這邊，歐盟也不安排與蓬佩奧的會面，北約也不安排與任何蓬佩奧相關的公開行程。蓬佩奧原來準備在星期三晚間在北約秘書長斯拖爾滕貝格的住宅共進私人晚餐，然後與北約盟友比利時外相會面。但這些活動全部取消。

蓬佩奧是美國總統特朗普的親密盟友。自從1月6日特朗普的支持者衝擊美國國會，發動暴亂，造成包括警察在內5人死亡之後，盧森堡外相阿瑟博恩在媒體上把特朗普稱作政治狂熱分子和罪犯。

美國國務院在解釋蓬佩奧取消歐洲之行時沒有提到歐洲方面拒絕會見蓬佩奧的細節，只是說，取消行程是為了準備拜登在1月20日就任前的交接工作。但是直到最近蓬佩奧都沒有肯定地表態承認拜登在總統選舉中勝選。