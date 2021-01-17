德外長呼籲民主國家大團結：理所當然的時代已經過去了

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）1月17日向德媒《圖片報》表示，“在全世界範圍內，民主原則很少受到如此大的壓力。”他指出，“捍衛民主是我們時代的最大挑戰之一，而理所當然的時代已經過去了。”

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採訪中，記者問，“特朗普的任期即將結束，國會大廈被衝擊，擔心拜登的就職典禮會有更多的騷亂。新總統要做什麼？”馬斯回答說，“拜登最大的任務之一是結束美國的兩極分化。不幸的是，這並不容易。因為特朗普會從白宮消失，但不會從美國公眾中消失。”記者問，“特朗普還能造成多少惡果？”馬斯說，“特朗普將繼續講述他贏得大選的高調故事。即使共和黨人足夠理智，最終與他決裂，他也會試圖用他的假新聞從旁煽動許多的支持者。所以，拜登提出萬億的應對新冠疫情的救市方案是正確的。成功的反對不滿的經濟和社會政策是防止社會分裂的最好疫苗之一。”

記者問，“衝進國會大廈是特朗普咎由自取嗎？”馬斯說，“煽動者要承擔責任。但早在這之前，特朗普就已經用謊言和陰謀論將人們引入歧途。他的支持者允許自己為一個自戀的人提供工具，他無法應對這次選舉失敗。”記者問，“你認為特朗普是民主的敵人嗎？”他回答稱，“特朗普既不理解也不接受民主規則。”

記者稱，“這並不意味着他是信奉民主的人。”馬斯說，“他利用民主的機制來獲得權力，但從來沒有明白在民主制度下，公平選舉的失敗者也與制度有關。”記者談到，“為什麼現在特朗普實際上已經不在（擔任總統）了，你才如此強烈地批評他？”馬斯說，“作為信封民主的人，我們必須接受民主選舉的結果，不管我們是否喜歡。四年來，我們一直在尋求與美國政府的最佳合作。這至少可以說是困難的，但我們別無選擇。我願意再做一次，再做一次。”

記者問，“民主黨已經開啟了對特朗普的第二次彈劾審判。你覺得這樣做對嗎？”他回答說，“我對此表示充分理解。通過啟動彈劾程序，國會明確表示，美國不準備簡單地接受對民主體制的破壞。這也是為了防止類似的事情再次發生。”記者談到，“這不是讓特朗普成為烈士嗎？”馬斯說，“不，特朗普是攻擊國會大廈背後的智力煽動者。事物必須要有正名，不管是否有人藉此把自己變成烈士。”

記者問，“你向美國提出了拯救民主的馬歇爾計畫。德國真的需要拯救美國的民主嗎？”馬斯表示，“關鍵是拜登已經宣布召開 ‘民主峰會’。我們對此表示支持。自由民主國家必須在全世界範圍內團結起來。”記者提出，“馬歇爾計畫這個用詞是個錯誤嗎？從德國的口氣聽起來就像個校監在對美國擺派頭。”馬斯說，“民主在世界許多地區受到考驗。我必須指出，所有民主國家面臨的危險和任務是多麼巨大。”

記者提到，“推特已經永久暫停了特朗普的賬戶。你覺得這樣做對嗎？”馬斯說，“乍一看，這似乎是惺惺相惜。但仔細一想，我又不放心。被暫停的不僅僅是特朗普的推特賬號。當他試圖切換到Parler平台時，我承認我也不喜歡該應用被蘋果、谷歌和亞馬遜從他們的產品中刪除。這些互聯網公司的權力太大，無法影響輿論過程。這不可能是美國一個企業CEO的決定，誰能說什麼地方，誰不能說。這必須要有規則，由民選政府制定。”

記者問，“拜登肯定想和你討論的一個話題是北溪2號天然氣管道的糾紛。 你給他提供什麼？”馬斯說，“在拜登的領導下，華盛頓對北溪2號的關鍵立場不會有根本性的改變。德國政府願意談，但我們對該項目的基本立場沒有改變。”記者還談到，“你的黨內同事曼施韋西格(Manuela Schwesig)現在已經用俄羅斯國有公司，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的錢成立了一個基金會，以完成管道的建設。你喜歡這樣嗎？”馬斯說，“聯邦政府並沒有成立基金會。我們依靠的是與美國政府的對話。”