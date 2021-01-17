法新社：納瓦爾尼冒險回國 在機場被抓

如同向外界宣布的那樣，俄羅斯反對派人士納瓦爾尼1月17日乘機返回莫斯科。他乘坐的飛機原本安排在莫斯科伏奴科沃機場(Vnoukovo)降落，但不知何因在最後一刻，轉往謝列梅捷沃機場(Cheremetievo )降落。另據法新社最新消息，冒險回國的納瓦爾尼已被警方逮捕。

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隨機的法新社記者發回消息說，飛機抵達謝列梅捷沃機場後，納瓦爾尼拿着護照辦入境手續時被警方帶走。

此前他還在機上對法新社記者表示，這次回國我沒有什麼好擔心的。難道他們會把我抓起來嗎？這可能嗎？我又沒有犯罪。

17日傍晚，近200名支持納瓦爾尼的人來到莫斯科伏奴科沃機場。警方至少抓捕了37名“肇事者”。支持者們沒有獲知納瓦爾尼的飛機已經改了降落地點。仍據法新社報道，飛機改道前，機組人員表示，由於技術故障，飛機可能會晚點半個消息。而後，支持者才得知，納瓦爾尼乘坐的飛機根本就沒有降落在莫斯科伏奴科沃機場(Vnoukovo)降落，而是改到謝列梅捷沃機場(Cheremetievo )。但這一做法並沒有免遭被抓的命運。

此前俄羅斯監獄部門已經“警告”納爾瓦尼，他違反保釋條件，他一抵達就即時拘捕他。

納瓦爾尼面臨多項刑事指控，包括違反保釋條件以及在另一案件中被指涉及嚴重詐騙，可能導致他入獄10年。

俄反對派領袖納瓦爾尼無視被判刑風險 毅然決然地要17日返回俄羅斯。

他2020年8月19日乘坐飛機返回莫斯科時遭人下毒，情況一度危險。運載他的醫療專機22日獲准離開俄羅斯飛往德國，他之後被送入柏林的醫院，留醫32天。他的血液及尿液樣本被檢出神經毒劑諾維喬克（Novichok）。納瓦爾尼一直指控俄羅斯總統普京是幕後黑手。

俄羅斯一直拒絕承認事件責任。普京曾被記者會問及相關問題，普京稱俄國安全人員密切關注納瓦爾尼是否正常，但不代表會毒殺他，又指如果當局若想暗殺，工作可能早已完成。