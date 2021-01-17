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納瓦爾尼在機場被抓

法新社：納瓦爾尼冒險回國 在機場被抓

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Alexeï Navalny arrêté dès son retour en Russie, cinq mois après son empoisonnement le 17 janvier 2021
Alexeï Navalny arrêté dès son retour en Russie, cinq mois après son empoisonnement le 17 janvier 2021 © AFP
作者： 法廣
6 分鐘

如同向外界宣布的那樣，俄羅斯反對派人士納瓦爾尼1月17日乘機返回莫斯科。他乘坐的飛機原本安排在莫斯科伏奴科沃機場(Vnoukovo)降落，但不知何因在最後一刻，轉往謝列梅捷沃機場(Cheremetievo )降落。另據法新社最新消息，冒險回國的納瓦爾尼已被警方逮捕。

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隨機的法新社記者發回消息說，飛機抵達謝列梅捷沃機場後，納瓦爾尼拿着護照辦入境手續時被警方帶走。

 

此前他還在機上對法新社記者表示，這次回國我沒有什麼好擔心的。難道他們會把我抓起來嗎？這可能嗎？我又沒有犯罪。

17日傍晚，近200名支持納瓦爾尼的人來到莫斯科伏奴科沃機場。警方至少抓捕了37名“肇事者”。支持者們沒有獲知納瓦爾尼的飛機已經改了降落地點。仍據法新社報道，飛機改道前，機組人員表示，由於技術故障，飛機可能會晚點半個消息。而後，支持者才得知，納瓦爾尼乘坐的飛機根本就沒有降落在莫斯科伏奴科沃機場(Vnoukovo)降落，而是改到謝列梅捷沃機場(Cheremetievo )。但這一做法並沒有免遭被抓的命運。

此前俄羅斯監獄部門已經“警告”納爾瓦尼，他違反保釋條件，他一抵達就即時拘捕他。

納瓦爾尼面臨多項刑事指控，包括違反保釋條件以及在另一案件中被指涉及嚴重詐騙，可能導致他入獄10年。

俄反對派領袖納瓦爾尼無視被判刑風險 毅然決然地要17日返回俄羅斯。

他2020年8月19日乘坐飛機返回莫斯科時遭人下毒，情況一度危險。運載他的醫療專機22日獲准離開俄羅斯飛往德國，他之後被送入柏林的醫院，留醫32天。他的血液及尿液樣本被檢出神經毒劑諾維喬克（Novichok）。納瓦爾尼一直指控俄羅斯總統普京是幕後黑手。

俄羅斯一直拒絕承認事件責任。普京曾被記者會問及相關問題，普京稱俄國安全人員密切關注納瓦爾尼是否正常，但不代表會毒殺他，又指如果當局若想暗殺，工作可能早已完成。

 

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